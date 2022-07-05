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Müzik platformu Muud’da haziranda en çok rap sanatçısı "Çakal" dinlendi

05.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik platformu Muud’da haziranda en çok rap sanatçısı "Çakal" dinlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da haziran ayında en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde rap müziğin sevilen ismi Çakal zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1 albümü ilk sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud’da haziran ayının en çok dinlenen sanatçıları ve albüm listeleri belli oldu.

Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada rap müziğin sevilen isimlerinden Çakal yer aldı. Türk pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici’nin seslendirdiği Rastgele şarkısı ise "yerli single" listesinin lideri oldu.

Yabancı şarkılar kategorisinde INNA - Magical Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra haziranda INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. "Drake"in "Honestly Nevermind" albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm oldu.

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