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Müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi

12.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törende, Fazıl Say babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" adlı eserini çaldı

Hayatını kaybeden müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde, Ahmet Say'ın hayatını anlatan video gösterildi.

Say'ın oğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da burada yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili anılarını paylaştı.

Babasının edebiyat ve müzik dünyasına bıraktığı eserlere ailesi olarak en iyi şekilde sahip çıkacaklarını belirten Say, kuracakları vakıfla da bu yönde çalışma yapacaklarını söyledi.

Fazıl Say, konuşmasının ardından babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" adlı eseri ilk kez çaldı.

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