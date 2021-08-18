Myanmar’da askeri darbeden bu yana ölenlerin sayısı 1000'i geçti

BANGKOK (AA) - Myanmar’daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri izleyen Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği, ülkedeki askeri darbeden bu yana 1000'den fazla kişinin güvenlik güçlerine öldürüldüğünü bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, ordunun, 6 ay önce yönetimi seçilmiş lider Aung San Suu Çii’nin elinden aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar 1001 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
- Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1001 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz