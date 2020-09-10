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Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle Yangon'un bazı ilçelerinde karantina ilan edildi

ANKARA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Karantina ilan edilen ilçelerde kasımdaki parlamento seçimleri için kampanya yürütülmesi yasaklandı

YANGON (AA) - Myanmar'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkenin en büyük kenti Yangon'a bağlı yerleşimlerde karantina ilan edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Yangon'a bağlı 20 ilçe ve beldede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada karantina ilan edilen bölgelerde, gıda temini gibi zorunlu haller dışında evlerin terk edilmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yandan Ulusal Seçim Komisyonu, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için kampanya faaliyeti yürütülmesini yasakladı.

Myanmar'da ağustos ayında Kovid-19 vakalarının artması üzerine Arakan eyaletinde ve ardından Yangon'a bağlı 7 ilçede kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Myanmar'da ağustos başında 353 olan Kovid-19 vaka sayısı, geçen ay aniden yükselmeye başlamıştı. Ülkede son 24 saatte 120 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2009'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybederken can kaybı sayısı 14 oldu.

Virüs bulaşan 553 kişi iyileşirken, halen 1442 kişi tedavi veya tıbbi gözetim altında tutuluyor.

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