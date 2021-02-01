Myanmar'daki darbeye en sert tepki Türkiye'den geldi

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması üzerine birçok ülke çeşitli açıklamalar yaparken, askeri darbeye en sert tepki Türkiye'den geldi.

Ülkede sabah saatlerinde siyasi isimlerin yanı sıra sivillerin gözaltına alınma işlemlerinin ardından orduya bağlı yayın organı, darbe iddialarını doğruladı.

Darbenin ardından birçok ülkeden darbe karşıtı ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Askeri darbeye en sert tepkiyi ise Türkiye verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca askeri darbenin, Arakanlı Müslümanların durumunu daha da kötüleştirmesinden duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, "Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohingya Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.