SPOR

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'un son hali

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası ilk mesajını paylaştı. Yüzünde yaralar meydana gelen Irina, "Bugün benim ikinci doğum günüm" dedi.

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'un son hali

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı.

Önceki gün Rize merkezden Derepazarı istikametine giden taksi ile karşı yönden gelen otomobil Alipaşa mevkisinde çarpışmıştı.

Önceki gün Rize merkezden Derepazarı istikametine giden taksi ile karşı yönden gelen otomobil Alipaşa mevkisinde çarpışmıştı.

Kazada, takside bulunan Irina Morozyuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada, takside bulunan Irina Morozyuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yüzünde yaralar oluşan Irina Moroziuk, sosyal medyada fotoğrafını, "Tanrıya çok şükür hayattayım. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim ikinci doğum günüm" notuyla paylaştı.

Yüzünde yaralar oluşan Irina Moroziuk, sosyal medyada fotoğrafını, "Tanrıya çok şükür hayattayım. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim ikinci doğum günüm" notuyla paylaştı.

Bu arada Moroziuk'un sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği belirtildi.

Bu arada Moroziuk'un sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği belirtildi.

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var

Mykola Morozyuk'un kaza geçiren eşi Iryna Morozyuk'dan mesaj var
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Anahtar Kelimeler:
Mykola Morozyuk Iryna Morozyuk Çaykur Rizespor

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