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n11.com, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyasına katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

n11.com, e-ticaret yapan KOBİ'lere destek olmak amacıyla 7 gün olan ödeme vadesini 3 güne indirdi

İSTANBUL (AA) - n11.com, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyurulan "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyasına katıldığını duyurdu.

n11.com'un Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, şirket, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyurulan "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyasına destek verecek.

Buna göre, şirket, 180 bini aşkın kayıtlı iş ortağının ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak için birçok önlemi kısa sürede hayata geçirdi.

Yıllardır 7 gün olan ödeme vadesi, 11 Nisan-11 Haziran 2020'de geçerli olmak üzere 3 güne indirildi.

n11.com, dijitalleşme yolunda iş ortaklarına rehberlik etmeye devam etmek için online eğitimlerinin sayısını artırdı. Gelecek süreçte çeşitli konularda verilmek üzere toplam 250 canlı eğitim planlandı.

Üyelere özel geliştirilen mağaza destek platformu magazadestek.n11.com, gündemin ihtiyaçlarına göre zenginleştirildi.

n11.com, KOBİ'lerin iş yükünü azaltmak için sunulan n11 faturam ve n11 mağazam gibi birçok ürün ve e-ticaret çözümüne özel indirim ve kampanyalar düzenleyerek iş ortaklarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecek.

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