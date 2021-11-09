YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. n11.com indirim ve kampanyaları tüketiciyi bekliyor

n11.com indirim ve kampanyaları tüketiciyi bekliyor

09.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

n11.com kullanıcıları bu yıl 9-10-11 Kasım tarihleri boyunca farklı kategorilerde yararlanacakları özel indirimlerin yanı sıra, yapacakları alışverişlere ek 6GB’a kadar hediye internet kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Tüketicilerin her yıl beklediği "11.11" alışveriş indirim günleri konseptinin öncüsü n11.com, 9-11 Kasım'da milyonlarca üründe geçerli indirim ve kampanyalarıyla yine rekora imza atmaya hazırlanıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl kullanıcılarına onlarca kategori ve milyonlarca üründe indirimler sunan platform, 270 binden fazla kayıtlı iş ortağı ile gerçekleştireceği kampanyaları "Kasım'da n11 Başkadır" temasıyla, tüketici ile buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, n11.com kullanıcıları bu yıl 9-10-11 Kasım tarihleri boyunca farklı kategorilerde yararlanacakları özel indirimlerin yanı sıra, yapacakları alışverişlere ek 6GB’a kadar hediye internet kazanıyor.

Yılın bu özel günlerini bekleyen n11 kullanıcıları, bu yıl hayalini kurdukları otomobile n11.com'un 2. el araç satış platformu garaj11 ile kavuşuyor. 9-10-11 Kasım tarihlerinde vdf'den 111 farklı otomobil, benzersiz indirimlerle garaj11'de satışa sunuluyor.

- Herhangi bir sepet tutarı kısıtlaması veya kategori sınırlandırması olmayacak

Açıklamada yer alan bilgilere göre, n11.com kullanıcıları 9 Kasım 00.01’den ve 11 Kasım 23:59’a kadar yapacakları alışverişlerde günlük 2GB, kampanya boyunca ise toplamda 6GB hediye internet kazanacak.

Üstelik kullanıcıların kampanyaya katılması için yaptıkları alışverişlerde herhangi bir sepet tutarı kısıtlaması veya kategori sınırlandırması olmayacak.

Tüm operatörlerde geçerli hediye internetler ise 36 saat içerisinde kullanıcıların hatlarına yüklenecek.

n11.com’un 2. el araç satış platformu garaj11’de ayrıca sunulan lojistik hizmeti sayesinde müşteriler aldıkları aracı ücretsiz evlerinin kapısının önüne kadar gelmesini sağlayabiliyor.

Kampanya kapsamına garaj11’den araç alanlar, aldıkları araçlarda aracın motor, şanzıman, diferansiyel, tork konventörü ve elektrik sisteminde meydana gelebilecek arızaları teminat altına alan 3 ay / 5.000 km garanti fırsatından da yararlanabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:53
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.