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Naci Toçuoğlu Bulvarı ile Şehirgösteren Köprülü Kavşağı arası trafiğe kapanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, altyapı çalışmalarından dolayı Naci Toçuoğlu Bulvarı ile Şehirgösteren Köprülü Kavşağı arası trafiğe kapatılacak.Konuya ilişkin Büyükşehir Beleidye’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) Düzbağ Projesi kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla Naci Toçuoğlu Bulvarı ve Şehirgösteren Köprülü Kavşağı arasında bulunan 68051 nolu Cadde 10 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak 25 Ağustos Salı gününe kadar trafiğe kapatılacak.Vatandaşların mağdur olmaması adına yerleştirilen uyarı levhalarının takip edilmesi ve alternatif yolları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

Gaziantep’te, altyapı çalışmalarından dolayı Naci Toçuoğlu Bulvarı ile Şehirgösteren Köprülü Kavşağı arası trafiğe kapatılacak.
Konuya ilişkin Büyükşehir Beleidye’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) Düzbağ Projesi kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla Naci Toçuoğlu Bulvarı ve Şehirgösteren Köprülü Kavşağı arasında bulunan 68051 nolu Cadde 10 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak 25 Ağustos Salı gününe kadar trafiğe kapatılacak.Vatandaşların mağdur olmaması adına yerleştirilen uyarı levhalarının takip edilmesi ve alternatif yolları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

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