Nadir görülen "Geyik Böceği" Kırklareli'nde ikinci kez görüntülendi

KIRKLARELİ (AA) - Dünyada sadece Amanos Dağlarında yaşadığı bilinen "Geyik Böceği" (Lucanus Cervus) Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde ikinci kez görüldü.

Belde meydanında bir çay bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden 20 yaşındaki Berke Can Karakaya, otların arasında bir böcek olduğunu fark etti.

Karakaya, böceği kavanoza koyarak Belediye Başkanı Serdar Türker'e bilgi verdi.

"Geyik Böceği" olduğu belirlenen böcek, doğaya salınmak üzere Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim edildi.

Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çok nadir görülen böceğe beldede ikinci kez rastladıklarını söyledi.

Böceğin doğaya salınmasını sağlayacaklarını belirten Türker, "Kaynarca çok doğal bir yer. Özellikle kaynak suları ve tarihi yaşamıyla özel bir konumda. Böylesine nadir görülen bir böceğin beldemizde görüntülenmesi bizleri mutlu etti." dedi.

