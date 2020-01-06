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  4. Nadir Nadi Kütüphanesinde kitap sayısı 18 bini aştı

Nadir Nadi Kütüphanesinde kitap sayısı 18 bini aştı

İZMİR HABERLERİ  | 06.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Aliağa Gençlik Merkezinin ikinci katında yepyeni teknolojik donanımlarla birlikte faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, kitapseverlere ve öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ederken, kütüphanede kitap sayısı 18 bini aştı.Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, Türk ve dünya klasiklerinden seçkin eserleri, tarih, edebiyat, şiir, roman, araştırma-inceleme başta olmak üzere birçok farklı konudaki 18 bini aşkın kitabı bünyesinde barındırıyor.

Aliağa Gençlik Merkezinin ikinci katında yepyeni teknolojik donanımlarla birlikte faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, kitapseverlere ve öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ederken, kütüphanede kitap sayısı 18 bini aştı.
Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, Türk ve dünya klasiklerinden seçkin eserleri, tarih, edebiyat, şiir, roman, araştırma-inceleme başta olmak üzere birçok farklı konudaki 18 bini aşkın kitabı bünyesinde barındırıyor. Modern ve konforlu iç dizaynı ile vatandaşlarına hizmet veren Nadir Nadir Kütüphanesinde üye sayısı da 15 bini aştı.
Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere etüt desteği sağlamak amacıyla akşamları 22.00’ye kadar hizmet veriyor. Öğrenciler ve kitapseverler Nadir Nadi Kütüphanesinden hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 09.30-22.00 saatleri arasında faydalanabiliyor. Güncel kaynaklarla desteklenen Nadir Nadi Kütüphanesini ayda yaklaşık bin 200 öğrenci akşam saatlerinde etüt için ziyaret ediyor.
Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, yetişkinlerin yanı sıra minik öğrencilerin de ziyaret akınına uğruyor. Aliağa sınırları içerisinde eğitim veren ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri gün içerisinde kütüphaneye yaptıkları ziyaretlerle kütüphane ile tanışma fırsatı da buluyor.

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