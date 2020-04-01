YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO virüs tedbirlerini aldı

Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO virüs tedbirlerini aldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tüm tedbirleri aldı.Konu ile ilgili açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feyzullah Yağcı, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için tüm tedbirlerimizi aldık.

Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO virüs tedbirlerini aldı

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tüm tedbirleri aldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feyzullah Yağcı, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için tüm tedbirlerimizi aldık. Bu süreçten en az hasarla çıkabilmek doğrultusunda virüsün yüzünü gösterdiği ilk günlerde kurumumuzun tüm birimleri ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tüm koridor, lavabo girişlerine dezenfekte makinesi konuldu. Ana giriş kapımıza koyduğumuz stantta ise sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için dezenfekte makinesi ile ellerini dezenfekte eden vatandaşlarımız, maske ve eldiven takarak kurumumuza gelen misafirlerimizi konuk ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:07
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Nar Eczanesi
Tepebasi
Berkan Eczanesi
Odunpazari
Şener Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
Kurtuluş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat

Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.