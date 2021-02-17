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Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

17.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

AK Partili Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve 16 Şubat 2021 tarihindeki meclis toplantısında Encümen Üyeliğine getirilen Nafiz Dirikoç, Belediye Başkanı Dr.

AK Partili Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve 16 Şubat 2021 tarihindeki meclis toplantısında Encümen Üyeliğine getirilen Nafiz Dirikoç, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından başkan yardımcılığı görevine atandı.
Nafiz Dirikoç, Mustafa Alevli ve Ersin Erol ile birlikte Nevşehir Belediyesi’ndeki üçüncü başkan yardımcısı oldu.
“Nafiz DİRİKOÇ”
Nafiz Dirikoç, 1994 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamladıktan sonra 2012-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi aldı.
Üniversiteden mezun olmasının ardından Nevşehir Barosu’nda staj eğitimini tamamlayan Dirikoç, 2017 yılında avukatlık belgesini aldı.
2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Nafiz Dirikoç, evli ve bir çocuk babası.

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