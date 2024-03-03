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Nagihan diskalifiye mi oldu? "Şu an için iyi bir haber veremiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 07:53
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Survivor'da en başarılı isimlerden olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık yaşadı. "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu merak edildi. Gelişmeleri ise Acun Ilıcalı anlattı.

Nagihan diskalifiye mi oldu? "Şu an için iyi bir haber veremiyorum"

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda kötü bir kaza geçirdi. Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan apar topar hastaneye kaldırıldı. Nagihan Karadere'nin son durumu da sevenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor Nagihan diskalifiye mi edildi, elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

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ACUN ILICALI'DAN KÖTÜ HABER

Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlandı ve kendisini bir anda yerde buldu. Oyun alanında ilk müdahale edilen Nagihan Karadere, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Acun Ilıcalı son durumu paylaşarak "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.

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