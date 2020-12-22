Naim Karataş Sarıkamış şehitlerini rahmetle andı

22 Aralık 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen ve 60 bin Türk askerinin Sarıkamış’ta donarak şehit olmasını yayımladığı mesajda anan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Türk Ordusunun fedakârlığına işaret etti.

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında Sarıkamış’ta gerçekleşen kara savaşında 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit verdiğimizi ve bu savaşta Türk Ordusunun vatan toprağı için fedakâr oluşuna işaret eden Karataş bu fedakârlığın Türk ordusu önünde ışık olmaya devam ettiğini ifade etti.

Yayımladığı mesajda imkânsızlıklarla bağımsızlığa gidilen yola işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Türk ordusu her durumda vatan müdafaasını üstlenmiştir. Durum ne olursa olsun vatanın korunması ve müdafaa edilmesi noktasında Türk ordusu üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Sarıkamış şehitlerinin nasıl zor şartlarda vatan korumasını üstlendiklerini şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Koşullar ne olursa olsun vatan toprakları için savaşmaya hazır bir ordunun adıdır Türk ordusu. Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

