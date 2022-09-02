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Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da başladı

02.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da başladı

Türkiye Halter Federasyonunca büyükler kategorisinde düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başlayan şampiyonada konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona 71 kulüp ile 277 erkek ve 207 kadın sporcunun katıldığını söyledi.

Ünlü, bu tür organizasyonların sporcuların ülkeyi onurlu, şerefli ve başarılı bir şekilde temsil etmesi için yapılan çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Federasyon başkanlığı seçimlerinin ardından birçok şampiyonaya imza attıklarını dile getiren Ünlü, "Büyükler, gençler, yıldızlar Avrupa şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonları, sporcularımızın, antrenörlerimizin büyük çabaları, gayretleri sayesinde çok sayıda madalyayla kapattık. Böylesi büyük bir katılımın olduğu organizasyonda da bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaşamı boyunca birçok dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle andı.

Akkoyun, Naim Süleymanoğlu'nun dünyada bir daha kırılması zor rekorlarıyla, azmi, gayreti ve milli duruşuyla her sporcunun örnek alması gereken bir kahraman olduğunu söyledi.

Sporun, rekabet ile dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın öne çıktığı bir alan olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Burada gerçekleştirilecek spor faaliyetleri ve müsabakaların, önümüzdeki dönemde ülkemizin yurt dışında gururla temsil edilmesine, büyük başarıların kazanılması vesile olacağına eminim. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Nurcan Taylan gibi başarılı bir sporcu olacağınıza, ülkemize madalyalar getireceğinize yürekten inanıyorum. Bizim sporcularımız gayretli, yürekli ve her daim başarılıdır. Bu düşüncelerle şampiyonanın hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından günün yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Şampiyona 4 Eylül'de sona erecek.

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