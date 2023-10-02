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’Naim’ler kıyasıya yarıştı

02.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

’Naim’ler kıyasıya yarıştı

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu paydaşlığında düzenlenen şampiyonada 27 il, 75 kulüpten 265 erkek, 258 kadın toplamda 523 sporcu yarıştı. Şampiyonaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’nün yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, Yıldırım Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediyespor Kulüp Başkanı Selim Yolgeçen, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara ve kulüplere madalyaları protokol tarafından verilirken organizasyon toplu fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulusal çaptaki bir şampiyonanın Yıldırım’da yapılması bizler için çok değerli. Özellikle, Halter Federasyonu’nun düzenlediği bir etkinliğin, gelmiş geçmiş en büyük haltercilerden Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan bir spor kompleksinde yapılmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. Şampiyonada dereceye giren ve mücadele veren tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Ev sahipliği yaptıkları Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nın ‘Spor Kenti Yıldırım’ vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “İnsan merkezli belediyecilik anlayışımız gereği, her ne iş yaparsak yapalım insanı önceliyoruz. Yaptığımız her işin hemşehrilerimize bir katkısı olsun istiyoruz. Spor da insana dokunmanın bir yolu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından spor son derece önemli. Bu şuurla, ilçemizi spor tesisleriyle donatıyoruz. Her vatandaşımızın kolayca ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırıyoruz, eskiyen tesisleri yeniliyor ve modernize ediyoruz. Naim Süleymanoğlu ve Mimar Sinan Spor Kompleksi, Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi, İlyas Kader Spor Merkezi, Fidyekızık Spor Tesisi, Akçağlayan Spor Sahası, Yiğitler Spor Sahası, Beyazıt Halı Sahası ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. Dr. Sadık Ahmet Spor tesisimizi de yenileyerek güzel bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. İlçemizdeki amatör spor kulüplerini destekliyoruz. Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Programda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılan tüm sporcu, antrenör ve kulüpleri tebrik etti. Ünlü, “Çok güzel bir ilimizde ve salonumuzda bu şampiyonayı gerçekleştirdik. İnşallah bu salonda Naim Süleymanoğlu Uluslararası Turnuvası’nı da yaparız” dedi.

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