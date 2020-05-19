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Nallıhan’da 19 Mayıs’a özel lazerli gösteri

ANKARA HABERLERİ  | 19.05.2020 23:04 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde lazer gösterisi düzenlendi.Türkiye’de Korona virüs sebebiyle sınırlı etkinlikler kapsamında Nallıhanlı vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde lazer gösterisi düzenlendi.
Türkiye’de Korona virüs sebebiyle sınırlı etkinlikler kapsamında Nallıhanlı vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00’de Akşemsettin Seyir Terası’nda lazer gösterisi düzenlendi. Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları da sirenlerini çaldı. Şehrin simgesi haline gelen bayrak direğine yansıyan lazer ışıkları fotoğraf karelerine yansıdı.

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İmsak
03:38
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:07
Yatsı
21:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

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Cankaya
Bilgi Eczanesi
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