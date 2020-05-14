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Nallıhan’da "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bağış

ANKARA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Fatma ve Osman Araba çifti, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 TL bağışladı.Nallıhan’ın Eğri Mahallesi’nde eşi Fatma Araba ile birlikte yaşayan Osman Araba, emekli maaşının bir kısmını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Nallıhan’da "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bağış

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Fatma ve Osman Araba çifti, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 TL bağışladı.
Nallıhan’ın Eğri Mahallesi’nde eşi Fatma Araba ile birlikte yaşayan Osman Araba, emekli maaşının bir kısmını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nallıhan Vefa Sosyal Destek hattını arayan Bağ-Kur emeklisi Osman Araba, kampanyaya 500 TL bağışta bulundu.
Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman tarafından kendisine gönderilen Türk bayrağı ile birlikte dezenfekte malzemesi ve maske hediyeleri için minnettar olduğunu ifade eden Araba, "Bize kimse bakmaz. Biz kendi kendimize sahip çıkacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Birlik beraberlik içinde olacağız" dedi.
İmkanın olması halinde daha fazla bağış yapmak istediğini belirten Fatma Araba ise, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadesini kullanarak bağışını Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teslim etti.
Bağışı teslim alan Nallıhan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bağışı ilgili bankanın hesabına yatırarak makbuzunu kendilerine ulaştırdı.

Nallıhan’da

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