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Nallıhan’da emniyet ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Nallıhan’da emniyet ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.Türkiye’de 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonucunda Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Nallıhan’da şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor.İlçe merkezi, park, mesire ve yürüyüş alanlarını da denetlendiğini belirten Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini açıkladı.

Nallıhan’da emniyet ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Türkiye’de 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonucunda Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Nallıhan’da şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor.
İlçe merkezi, park, mesire ve yürüyüş alanlarını da denetlendiğini belirten Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini açıkladı.

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