Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra meydanlarda ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüs önlemleri sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nallıhan’da sokaklarda ve meydanlarda 0-14 yaş altı çocukların dışarı çıkmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

Bursa Caddesi’nde trafik sıkıştı

0-14 yaş altı çocukların da sokağa çıkması ile birlikte kısıtlama sonrasında bayramda yapılacak kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaşlar da bu yoğunluğa eklenince Nallıhan’da bulunan Bursa Caddesi’nde Trafik durma noktasına geldi.

