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Nallıhan’da Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verilecek

ANKARA HABERLERİ  | 25.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle Nallıhan’da, hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan vatandaşları düşünerek iftar sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürüyor.Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş sosyal mesafe kuralına uyarak, Ramazan ayının ilk günü ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini ulaştırdı.

Nallıhan’da Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verilecek

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle Nallıhan’da, hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan vatandaşları düşünerek iftar sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürüyor.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş sosyal mesafe kuralına uyarak, Ramazan ayının ilk günü ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini ulaştırdı. Nallıhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün üç çeşit sıcak yemek ve ekmekten oluşan iftar yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracak.
Ramazan ayının hoşgörü, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde yaşanması için her yıl binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Öntaş, "Maalesef bu yıl Ramazan Ayını salgın tedbirleri sebebi ile buruk yaşıyoruz. Eskisi gibi bir ve beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmeyi temenni ediyor, kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın birlik olmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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