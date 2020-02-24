YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Namağlup olarak şampiyon oldular

Namağlup olarak şampiyon oldular

SİVAS HABERLERİ  | 24.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Genç basketbolcular büyük bir başarıya imza atıp, namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.Başarı Yorum Koleji Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak, Liseler arası Basketbol Gençler A Takımı müsabakalarında hiç mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başardı.

Namağlup olarak şampiyon oldular

Genç basketbolcular büyük bir başarıya imza atıp, namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.
Başarı Yorum Koleji Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak, Liseler arası Basketbol Gençler A Takımı müsabakalarında hiç mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başardı. Sivas’ta aldığı şampiyonluk ile bölge şampiyonasında oynamaya hak kazanan takım, başarılarını bölge müsabakalarında da devam ettirdi. Yozgat Çözüm Koleji ve Kır Şehir Fen Lisesi takımlarını mağlup eden genç basketbolcular, Ordu Namık Altaş Kolejini de mağlup etmeyi başararak liderlik koltuğuna oturup 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.

Namağlup olarak şampiyon oldular

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı

Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

AK Parti Samsat ilçe Başkanlığı kongresi yapıldı

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap

Sivas Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:50
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Arıkan Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Kandemir Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Lokantalar taraftar için indirdi

Lokantalar taraftar için indirdi

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.