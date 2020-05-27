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Namaz kılınacak yerler belirlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği tarafından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazının kılınacağı yerler belirlendi.Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs Cuma Günü, Cuma Namazının kılınacağı yerlerle alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklamada, bulunuldu.

Adıyaman Valiliği tarafından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazının kılınacağı yerler belirlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs Cuma Günü, Cuma Namazının kılınacağı yerlerle alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklamada, bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, 44 Cami avlusu ve bahçesi, 15 okul bahçesi, Adıyaman Stadyumu Bahçesi, Sümerevler Sahası, Küçük Sanayi Halı Sahası, eski otogar alanı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi avlusu Yeni Mahalle Semt Pazarı içerisi olarak belirlendi.

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İmsak
03:19
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:46
Yatsı
21:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
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