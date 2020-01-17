Namaz konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde değerler eğitimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı işbirliğiyle namaz konulu yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler verildi.

Okullarda öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkmaları amacıyla yapılan değerler eğitimi kapsamında Siverek Halit Gülpınar Ortaokulunda 160 öğrenciye yazar İdris Tüzün’ün kaleme aldığı, ’Allah’ım Bana Namaz Kılmayı Nasip Et’ kitabı dağıtıldı. Öğrenciler bir ay içinde uygulamalı olarak okudukları kitaptan sınava girdi. Okul öğretmenleri ve Hayrat Vakfı temsilcilerinden oluşan jüri tarafından başarılı ilk 10 öğrenci tespit edildi. Başarılı öğrencilere yapılan törenle plaket ve hediyeleri verildi.

Ödül törenine ’Allah’ım Bana Namaz Kılmayı Nasip Et’ kitabının yazarı İdris Tüzün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ilçe müftüsü, dernek ve sendika temsilcileri katıldı.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Hayrat Vakfı Siverek Temsilcisi Fatih Cula, "Milli Eğitim Bakanlı ile yaptığımız protokolle değerler eğitimi kapsamında çok güzel çalışmamalara imza atıyoruz, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi

