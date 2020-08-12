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Narenciye ihracatından 7 ayda ülke ekonomisine önemli katkı

MERSİN HABERLERİ  | 12.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "(Ocak-temmuz dönemi) Bu yıl 656 bin ton narenciye ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat ülkemize 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı" - "Narenciyemiz sahip olduğu özelliklerinden dolayı Avrupa ülkelerinde de talep edilir konumda. Sektörümüz daha iyi noktalara gelecektir"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ocak-temmuz döneminde narenciye ihracatıyla Türkiye'ye 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine, yaş meyve sebze sektöründe narenciye ihracatının önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Her geçen ayda ihracatlarının arttığını dile getiren Kaçmaz, "Geride kalan 7 ayda narenciye ihracatında miktarda yüzde 10 artış görüldü. Geçen yıl 596 bin ton narenciye ihracatı yapılırken bu yıl 656 bin ton narenciye ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat ülkemize 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı." diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada 125 milyon dolarla mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.

- Limonda ihracat ön izninin kaldırılması sevinçle karşılandı

İhracata yaşanan artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"En çok ihracatımız Rusya Federasyonu'na oldu. Bu ülkeye 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya takip etti. Bilindiği üzere limon ihracatına ön izin getirilmişti. Bundan dolayı birtakım düşüşler yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı. Artık ihracatımız normal seyrine gelecektir. Ön izinin kaldırılması sektörde sevinçle karşılanmıştır. Yeni sezon öncesinde narenciyemiz pazarlarda hak ettiği yeri alacaktır."

Kaçmaz, ülke olarak doğal ve kaliteli narenciye ürettikleri belirterek, "Narenciyemiz sahip olduğu özelliklerinden dolayı Avrupa ülkelerinde de talep edilir konumda. Sektörümüz daha iyi noktalara gelecektir." ifadesini kullandı.

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