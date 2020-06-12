Narenciye sektöründe "sıcaklık zararı"na karşı TARSİM çalışması sevinci

"İklim değişikliklerinden kaynaklanan bu tür olayların TARSİM kapsamında bilimsel çalışmayla incelenecek olması bizleri mutlu etti. Bu olaylar TARSİM kapsamına alınırsa üreticimiz mağduriyet yaşamayacak. Bir afet olduğunda 'Ne yapacağız, ne olacak?' diye düşünmeyecek. Doğal afetle karşılaşıldığında üreticilerimiz süreci rahat bir şekilde atlatacaktır."

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gelecek yıl itibarıyla narenciye de sıcaklık zararının Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) alınması için bilimsel çalışma başlatılacağını açıklaması, narenciye üretim merkezlerinden Mersin'deki sektör temsilcilerini memnun etti.

- "Çiftçimiz garantide olduğunu hissederse daha verimli çalışır"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın kapsamlı olacağını ifade etti.

Aşırı sıcaklıktan dolayı kentteki narenciye ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kızıltan, "Yapılacak araştırma, öngöremediğimiz birçok doğa olayının zararını ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda çok değerli bir çalışma olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin narenciye üreticisinin sorunlarına yaklaşımının önemli olduğunu vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Biz bakanımızla video konferans ile görüştüğümüzde durumu anlatmıştık. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim söylemlerimize kulak verdi ve dikkate aldı. Bu çalışma başarılı olur ve çiftçimiz önünü görecek şekilde çalışır. İleride beklenmedik bir doğal afet çıktığında 'Ürünlerim ne olacak' diye düşünmez. Garantide olduğunu düşünür. Çiftçimiz garantide olduğunu hissederse daha verimli çalışır."

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da bilimsel çalışma yapılacak olmasını çok olumlu bulduğunu, sıcaklık zararının TARSİM kapsamına girmesinin üreticiyi sevindireceğini dile getirdi.

