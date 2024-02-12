Narkotik çalışmalarında 3 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalarda, değişik miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet hassas terazi ve 5 adet pipet ele geçirildi. Çalışmalarda şüpheli 42 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken, şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklandı.
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