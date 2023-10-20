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Narkotik ekipleri Kayseri’de uyuşturucuya geçit vermiyor

20.10.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, zehir taciri şahıslar da yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 98 adet uyuşturucu hap, 78.30 gram uyuşturucu madde, 110 adet sentetik ecza ve 1 adet Hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 adet Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, 1 adet uyuşturucu madde kullanma suçundan, 1 adet kasten öldürme suçundan olmak üzere toplam 3 suçtan aranması olan 1 şahıs ile uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranması olan 5 şahıs yakalandı.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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