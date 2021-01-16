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Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

16.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.İlçede peş peşe başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Polisi, önceki gün yine nefes kesen takiple bir uyuşturucu satıcısını daha kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
İlçede peş peşe başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Polisi, önceki gün yine nefes kesen takiple bir uyuşturucu satıcısını daha kıskıvrak yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, ilçenin dar sokaklarında motosikletiyle ve yaya olarak uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.B. isimli bir şahsı fiziki takibe alan Ayvalık Narkotik ekipleri, B.B.’yi metamfetamini hassas terazi yardımıyla paketlerken suçüstü yakaladı.
Bir arkadaşının evinde yakalanan B.B. ile ev sahibi A.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Polisteki sorgulamasının ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan; A.G, savcılıkça serbest bırakılırken, uyuşturucu satışı yapan B.B. ise tutuklandı.

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