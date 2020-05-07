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Narkotik ekipleri, zehir tacirlerinin planlarını yarım bıraktı

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timleri, turizm sezonu öncesi tatil beldelerinde uyuşturucu pazarlamaya hazırlanan bir şebekeyi uzun takip sonucu suçüstü yakaladı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timleri, turizm sezonu öncesi tatil beldelerinde uyuşturucu pazarlamaya hazırlanan bir şebekeyi uzun takip sonucu suçüstü yakaladı. Uyuşturucu madde satış ve taşıma gibi suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Turizm sezonu öncesi bazı Aydın’daki sahil şeridinde bazı bölgelere uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı yönünde ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timleri Hatay plakalı lüks bir otomobili takibe aldı. Adeta dedektif gibi çalışan Narkotik ekipleri uzun süre takip ettikleri araç ve şahısların Kuşadası istikametine gideceğini öğrenince Germencik ve Kuşadası polisi ile de ortak hareket ederek Ortaklar-Kuşadası yolu üzerinde tertip aldılar.
Lastikleri kurşunlanarak durduruldu
Her seferinde araç değiştiren uyuşturucu tacirlerinin 31 plakalı bir araç ile Kuşadası’na geçiş yapacağını öğrenen Aydın Emniyet Müdürülüğü’ne bağlı Narkotik timleri, dur ihtarına uymayarak kaçan aracın peşine düştü. Yolda görevli trafik ekiplerinin de dur ihtarını aldırış etmeyen araç, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. İlk etapta polise yakalanmamak için direnen iki kişi narkotik timleri tarafından ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek Ortaklar polis merkezine götürüldü.
Araç ve şahıslar üzerinden yaklaşık 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ile birlikte gözaltına alınan şahısların benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olan Halil İbrahim E. İle Muhammed Ç. olduğu belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki kişi de tutuklanarak Aydın E Tipi Cezaevi’ne gönderilirken, uyuşturucu sevkiyatından kullanılan lüks otomobil de yediemine teslim edildi.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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Kusadasi
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