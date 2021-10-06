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Narkotik köpeği "Gece", ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

06.10.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narkotik köpeği "Gece", ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

Aydın'da geçen ay narkotik ekiplerine destek vermeye başlayan dedektör köpek "Gece", ilk görevinde bir otomobile saklanan uyuşturucuyu bulmayı başardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Geçen ay ekibe dahil olan ve ilk operasyonuna çıkan narkotik köpeği "Gece" eşliğinde yapılan aramada, direksiyonun alt kısmına zulalanmış 156 uyuşturucu hap ve 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan L.K. ve M.C. gözaltına alındı, araç trafikten men edildi.

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