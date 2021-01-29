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Narkotik köpeği "Oscar" ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu buldu

29.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Narkotik köpeği "Oscar" ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Oscar", ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu madde buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Askoç uygulama noktasında takipte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Jandarma bünyesinde narkotik köpeği olarak göreve başlayan ve ilk operasyonuna çıkan "Oscar", otobüste yaptığı aramada bir çantanın içine gizlenmiş 4 kilo 500 gram uyuşturucu tespit etti.

Yolculardan 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

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