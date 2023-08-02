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Narkotik köpeği otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu buldu

02.08.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da polis tarafından durdurulan otomobilde 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirilirken, olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu buldu

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında 34 CTM 193 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ’Thor’ ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki stepne kısmına gizlenmiş ilk yardım çantasında, 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi.Thor’un uyuşturucuyu bulma anı kameraya yansıdı.

Otomobildeki H.Ö. ve D.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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