Narkotik köpeği otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu buldu

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında 34 CTM 193 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ’Thor’ ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki stepne kısmına gizlenmiş ilk yardım çantasında, 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi.Thor’un uyuşturucuyu bulma anı kameraya yansıdı.

Otomobildeki H.Ö. ve D.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

