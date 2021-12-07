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  4. Narkotik operasyonlarında, 4 bin 331 şüpheli yakalandı

Narkotik operasyonlarında, 4 bin 331 şüpheli yakalandı

07.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan baskınlar sonucu 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy ve 1000 adet captagon ile 833 tabanca/tüfek ele geçirildi

Türkiye genelinde, narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 331 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram esrar, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon ve 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira ele geçirildi.

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