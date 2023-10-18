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Narkotik polisi 45 bin 888 kişiye bilgilendirme yaptı

18.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı içerisinde toplam 45 bin 888 kişiye ulaşarak bilgilendirme yaptı.

Narkotik polisi 45 bin 888 kişiye bilgilendirme yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje faaliyetleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 421 etkinlikte 45 bin 888 kişiye ulaşılarak uyuşturucu madde, uyuşturucu bağımlılığı ve narkotik suçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

2023 Yılı İçerisinde Narkotik Şube Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Proje faaliyetlerinde En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 151 etkinlikte 6 bin 262 kişiye bilgilendirme yapıldı. Narkorehber projesi çerçevesinde ise gerçekleştirilen 58 etkinlikte 2 bin 957 kişiye bilgilendirme yapıldı. Narko Gençlik projesinde ise gerçekleştirilen 6 etkinlikte 345 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Yine ekipler tarafından düzenlenen Narko Kaan projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 13 etkinlikte 620 kişiye bilgilendirme yapılırken, Narko Nokta projesi ile gerçekleştirilen 193 etkinlikte de 35 bin 704 kişiye bilgilendirme yapıldı.

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