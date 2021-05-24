Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2 milyondan fazla kişiye uyuşturucunun zararlarını bire bir anlattı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri hayata geçirdikleri çeşitli projelerle 4 yılda 2 milyondan fazla kişiye ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uyuşturucu çeteleri ile ulusal ve uluslararası boyutta mücadele eden ve başarılı operasyonlara imza atan narkotik ekipleri hazırladıkları projelerle de vatandaşlara ulaşarak uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendiriyor.

Narkotik Daire Başkanlığı tarafından 2017'den itibaren çeşitli tarihlerde hayata geçirilen "Narko-log", "Narko-tır", "Narko-rehber", "Narko-yarışma", "Narko-nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri kapsamında 692 bin 333 faaliyet düzenlendi.

Okullardan alışveriş merkezlerine kadar düzenlenen "önleme" etkinliklerinde uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan narkotik ekipleri şu ana kadar 2 milyon 168 bin 341 vatandaşa bire bir ulaştı.

- Narko-nokta

Vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede duyarlılıklarını arttırarak, satıcı ve kullanıcıların belirlenmesi ve suç işlenen yerlerin tespitini sağlamak, emniyet birimlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatmak ve uyuşturucu maddeler hakkında aileleri bilgilendirmek amacıyla 1 Haziran 2017'den itibaren "Narko-nokta Projesi" uygulanmaya başladı.