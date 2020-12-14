YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 11 tutuklama

Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 11 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

Denizli’de Narkotik timleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Denizli’de Narkotik timleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Hafta boyunca ardı ardına düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 11 tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız olarak sürdürüyor. Hafta boyunca kentte uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Narkotik timleri farklı adreslerde 21 zehir tacirini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında 448 gram metamfetamin maddesi, 1.515 gram esrar maddesi, 15 fişek halinde satışa hazır vaziyette 8 gram eroin maddesi, 2 adet ecstasy hap maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 720 TL para ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.