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Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu

21.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alınırken 125 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; S.B. ve T.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; S.B. ve T.K. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 25 parça halinde 125 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B.’nin ayrıca 2 kez ’Basit Yaralama ve Uyuşturucu madde Kullanmak’ suçlarından arandığı tespit edildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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