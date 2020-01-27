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Narkotim ekiplerinin şüphesi uyuşturucu tacirini yakalattı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

NARKOTİM ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı şahısların üzerinde eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotim ekiplerinin şüphesi uyuşturucu tacirini yakalattı

NARKOTİM ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı şahısların üzerinde eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu maddeyi aldıklarını beyan ettiği ve evinde yakalanan H.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde durumlarından şüphelenilen K.A.’nın üst aramasında montunun cebinde kağıda sarılı vaziyette 0,52 gram eroin maddesi, 2 paket halinde 0,92 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet extacy hap, M. K’nın üst aramasında 1 paket halinde 0,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
K.A. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu maddeleri H.T isimli şahıstan aldıklarını beyan etmesi üzerine H. T’nin evinde yapılan aramada yatak odasında küçük bir kutuya gizlenmiş vaziyette 7 adet üst aramasında ise 3 adet olmak üzere toplam 10 adet extacy hap ele geçirildi.
K.A. ve M.K. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken H.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Narkotim ekiplerinin şüphesi uyuşturucu tacirini yakalattı

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