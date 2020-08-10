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Narman Gülperi Otel’i tam not aldı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Oltu’da gerçekleştirilen program sonrası Narman’a geçen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gülperi Otel’de incelemelerde bulundu.Hafta sonu Oltu’da yapılacak “Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi”nin temel atma törenine katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Narman ilçesinde yeni yapılan ve birkaç gün içerisinde hizmete girecek olan Gülperi Butik Oteli de ziyaret etti.İşletme Sahibi Ahmet Yücel İşleyen ile birlikte otelde incelemelerde bulunan Genel Başkanı Kaan, “Gülperi Otel Narman ve çevre ilçelere değer katacağına inanıyorum.

Narman Gülperi Otel’i tam not aldı

Oltu’da gerçekleştirilen program sonrası Narman’a geçen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gülperi Otel’de incelemelerde bulundu.
Hafta sonu Oltu’da yapılacak “Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi”nin temel atma törenine katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Narman ilçesinde yeni yapılan ve birkaç gün içerisinde hizmete girecek olan Gülperi Butik Oteli de ziyaret etti.
İşletme Sahibi Ahmet Yücel İşleyen ile birlikte otelde incelemelerde bulunan Genel Başkanı Kaan, “Gülperi Otel Narman ve çevre ilçelere değer katacağına inanıyorum. Çok güzel bir yatırım olmuş. İşletme sahibini tebrik ediyorum” dedi.
İşletme sahibi Narman eski Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen ise oteli ziyaret eden Abdurrahman Kaan’a teşekkür ederken “Bu yatırımı yaparken amacımız yöremize yeni bir değer katarken aynı zamanda bir ihtiyacı da karşılamaktı. Otelimizi ziyaret eden genel Başkanımızın bu nazik ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir. Gülperi Butik Oteli, başta Narman olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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