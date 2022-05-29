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Narman Peribacaları doğaseverleri bekliyor

29.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkati çeken peribacaları, Erzurum kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunuyor

YUNUS HOCAOĞLU/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 94 kilometre mesafede bulunan Narman Peribacaları, kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkati çekiyor.

Son dönemde Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince gerçekleştirilen projeyle peribacalarının turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Yürüyüş yolları ve kameriyeler ile yakınındaki bölgede restoran bulunan peribacalarına gelenlere yönelik ATV ve bisiklet turları ile atlı safari düzenlenecek.

Peribacalarının tanıtımı için yürütülen çalışmalarla ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Narman Peribacaları Tesis Müdürü Yaren Ceylan, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla peribacalarına gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Peribacalarının kentin önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Ceylan, "Baharın gelişiyle buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısında bayağı artış oldu. Bunun en önemli etkenlerinden biri Erzurum'daki kültür değerlerinin fazlalaşması. Tortum Şelalesi ve buraya yapılan yatırımlar arttığı için yerli ve yabancı turist daha çok gelmeye başladı." dedi.

Ceylan, yurt dışından birçok turistin gelip alanı gezdiğini ifade ederek, "Yazın İtalya'dan her hafta gelen 100 kişiye yakın bir ekibimiz vardı, her pazartesi geliyorlardı, kışın ara verdiler ama yazın geleceklerini düşünüyorum. Burada daha önce Meksika ve Japonya'dan da misafirleri ağırladık. Karavan kültürünün artması dolayısıyla şu anda daha çok böyle yerler tercih ediliyor. Bizim de kamp alanlarımız olduğu için gelip kalabiliyor, günübirlik geziler yapabiliyorlar. Hafta sonu yerli 400-500, yabancı 100-200 kişiyi ağırlıyoruz." diye konuştu.

- "Güzel vakit geçirmek isteyenler buraya gelebilir"

Alanda birtakım etkinliklerin yapılmasının düşünüldüğünü dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"Genel olarak futbol, voleybol turnuvaları gibi kamp etkinlikleri düşünülüyor. ATV turlarımız başlayacak bu yüzden daha çok kişinin geleceğini düşünüyorum. Paraşütle yukarıdan gezmek için ölçümler yapıldı ama yine ölçüm yapılacak çünkü kış mevsimi uzun sürdüğü için belli olmuyor. Onun ardından kesin bir çözüme kavuşacak. İnsanlar geldiğinde sabah kahvaltısıyla güne başlayıp alanı gezebilir, cağ kebabı, kadayıf ve lor dolmasının tadına bakabilirler. Güzel vakit geçirmek isteyenler buraya gelebilir."

Peribacalarını gezmeye gelenlerden Mahmut Taşkın, gezi için kente geldiğini ifade etti.

Alanın gezilmesi gereken yerler arasında olduğunu anlatan Taşkın, "Daha önce de gelmiştim ama tesis yoktu şimdi çok güzel olmuş. Çalışanlar bizi çok güzel ağırladılar. Tüm vatandaşlarımıza ve fotoğraf çekenlere kesinlikle tavsiye ediyorum gelsin görsünler. Bir doğa harikası. Buranın havası da çok güzel, insanın gezdikçe gezesi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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