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Narman Peribacaları "yıldız şöleni" ile görüntülendi

25.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'daki peribacaları, gece de yıldız ve Samanyolu galaksisi çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, "yıldız şöleni" ile görüntülendi.

Valilik, Büyükşehir ile Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle gündüz yerli ve yabancı turistleri ağırlayan peribacaları, gece de uzun pozlama tekniğiyle yıldız ve Samanyolu galaksisi çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bölgeye giden Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) üyesi bir grup, "yıldız şöleni" yaşanan bölgede çekim yaptı.

Fotoğrafçılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede gece boyu peribacalarını yıldızlarla bütünleştiren kareler çekti.

"GECE ÇEKİMLERİ BURADA OLDUKÇA GÜZEL OLUYOR"

ERFOD Başkanı Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, bölgeyi tanıtmak amacıyla sanatsal çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava karardıktan sonra peribacalarında çekimler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Burası gündüz ve gece çekimler için ayrı ayrı her türlü ortamı fotoğraf sanatçılarına sağlıyor. Bölgede peribacalarıyla çok güzel fotoğraflar ortaya çıkarmak mümkün." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Coşkun Ertaş ise bölgenin özellikle kırmızı yapısıyla çok dikkati çektiğini belirterek, "Arkadaşlarla yıldız pozlamaya geldik. Samanyolu ve yıldız izi yapacağız. Saatlerce çekimler yapıyoruz. Daha önce de yine bu bölgeye gelmiştik. Gece çekimleri burada oldukça güzel oluyor." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Murat Kaya da peribacalarının ziyaretçileri cezbettiğini söyledi.

Gündüz çekimlerinde fayton gezisi, atlı safari ve ATV gezilerinin yanı sıra dronlu çekimler yaptıklarını anlatan Kaya, "Şimdi yıldız pozlama yapacağız. Bugün gökyüzünde ay yok. Ay olmadığı için Samanyolu galaksisi ve yıldızlar çok net gözükecek. Bütün fotoğrafseverlerin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Fotoğraf sanatçılarından Ahmet Polat, kentin turistik yerlerinde Samanyolu ve yıldızları uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflayarak şehrin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

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