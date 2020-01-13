Narman’a 5 yıldızlı otel

Narman’da beş yıldız konforunda muhteşem bir butik otel inşa edildi. Mayıs ayında hizmete girecek olan Gülperi Otel ve Restaurant, il ve ilçe turizmine büyük katkı sağlayacak.

Eski Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen tarafından ilçeye kazandırılan Gülperi Otel ve Restaurant, 17 oda ve 30 yatak kapasitesine sahip. Beş yıldız konforunda inşa edilen Gülperi Otel ve Restaurant, butik otel olarak hizmet verecek. Narman’da bulunan Peri bacaları turizmini geliştirmeyi hedefleyen otel, ismini Aşık Sümmani’nin aşık olduğu Isfahan Şahı Şah Abbas’ın kızı Gülperi’den alıyor. Mayıs ayında hizmete girecek olan Gülperi Otel ve Restaurant, ilçede konaklama ve yemek yeme noktası olarak inşa edildi. İl, ilçe turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak olan Gülperi Otel ve Restaurant, istihdama da katkı sağlayacak.

Otel odalarında jakuzi, duş, saç kurutma makinası, telefon, internet bulunuyor. 100 kişilik restaurantı, Ladin ve meyve ağaçlarıyla kaplı bahçesinde doğal taş üzerinde ahşap masalarla kaplı oturma alanları misafirler için özel olarak tasarlanmış. Yöresel lezzetlerin misafirlerine en yüksek seviyede sunumu için her şey hazır. Yüzme havuzu, dışı modern çizgilerle içerisi otantik olarak dekor edilmiş avcı evi de ayrı bir görünüm kazandırıyor. ATV gezileriyle Peri bacalarında safari imkanının olması da ayrı bir özellik katıyor. Gülperi heykeli ile görsellik kazandırılmış, bir çok özelliği olan Gülperi Otel ve Restaurant, Doğu Anadolu Bölgesi’nin aranan mekanlarından birisi olarak konuklarını ağırlayacak.

