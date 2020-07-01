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Narven Termal Kasaba’dan off road tutkunlarına müjde

BOLU HABERLERİ  | 01.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye ve Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, off road aktivitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, macera tutkunu misafirleri için off-road aktivitesini hizmete soktu.

Narven Termal Kasaba’dan off road tutkunlarına müjde

Türkiye ve Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, off road aktivitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.
Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, macera tutkunu misafirleri için off-road aktivitesini hizmete soktu. Uzun ve kısa parkur olarak misafirlerin beğenisine sunulan aktivite gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak uzman rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Korona virüs salgınının yayılma hızının düşmesi sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde alınan önlemlerle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Narven, eşsiz doğası ve şifalı suları ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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