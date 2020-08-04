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Narven’de bayram coşkusu Bedirhan Gökçe’yle yaşandı

BOLU HABERLERİ  | 04.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Narven Termal Kasaba’da Kurban Bayramı coşkusu, Bedirhan Gökçe’nin sahne aldığı Şiir Dinletisi etkinliğiyle yaşandı.Narven Termal Kasaba bünyesinde faaliyete geçen yemyeşil çimlerle kaplı oturma alanı, doğayla uyumlu peyzaj çalışmaları ve sahnesiyle birçok açık hava konser, sinema, tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapacak Narven Doğayla Varız Açık Hava Amfisi’nde ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Narven Termal Kasaba’da Kurban Bayramı coşkusu, Bedirhan Gökçe’nin sahne aldığı Şiir Dinletisi etkinliğiyle yaşandı.
Narven Termal Kasaba bünyesinde faaliyete geçen yemyeşil çimlerle kaplı oturma alanı, doğayla uyumlu peyzaj çalışmaları ve sahnesiyle birçok açık hava konser, sinema, tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapacak Narven Doğayla Varız Açık Hava Amfisi’nde ilk etkinlik gerçekleştirildi. Sevilen sanatçı Bedirhan Gökçe’nin sahne aldığı Narven Doğayla Varız Açık Hava Amfisi’ndeki etkinlik Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirlerin alana girişleri öncesinde temassız ateş ölçerlerle ateşleri ölçülürken, belirli noktalara dezenfektan üniteleri de yerleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli oturma alanının da sosyal mesafe kurallarına göre işaretlerle belirlendiği etkinlikte tesiste konaklayan misafirler, sevilen sanatçı Bedirhan Gökçe’nin seslendirdiği şiirler ve türküler eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.
Etkinlik sonunda sevilen sanatçı Bedirhan Gökçe katılımlarından dolayı tesis misafirlerine ve etkinliğin gerçekleşmesinde destek veren Narven yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

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