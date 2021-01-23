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Narven’de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

23.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası mevsimin tüm güzelliklerinin yaşandığı Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Bolu’nun en önemli turizm tesisleri arasında yer alan ve her mevsim farklı güzelliklerle misafirlerini karşılayan Narven, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Bolu’da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası mevsimin tüm güzelliklerinin yaşandığı Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bolu’nun en önemli turizm tesisleri arasında yer alan ve her mevsim farklı güzelliklerle misafirlerini karşılayan Narven, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı sonrası tesis çevresinde bulunan ağaçların ve proje içerisinde yer alan göllerin karla kaplanması tatilciler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şehir dışından geldiklerini ve ailesi ile birlikte tatillerini Narven’de geçirdiklerini dile getiren Seval Çilem Aşkın, “Bolu kış mevsiminin en güzel yaşandığı şehirler birisi. Burada ailemizle birlikte ev ortamında bir tatil geçirebiliyoruz. Sakin ve doğanın içerisinde olması bizleri mutlu ediyor. Biz de bu sebeple kış tatilimizi Narven’de geçirmeyi tercih ettik. Karın yağması ile birlikte bir yandan mevsimin güzelliklerini yaşarken, bir yandan da dinlenme fırsatımız oluyor” dedi.
Türkiye’nin birçok farklı ilinden Narven’e gelen ziyaretçiler kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdiler, kartopu oynadılar, kızak ve şambrel ile kayak yaptılar, kardan adam yaptılar ve doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştirdiler.

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