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Narven’de, “Kendin pişir, kendin ye” konsepti başladı

BOLU HABERLERİ  | 04.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Narven Termal Kasaba bünyesinde hizmet veren Pançeta Et Restoranı, "Mangalda ustayım" diyenler için "Kendin pişir, kendin ye" konseptini hayata geçirdi.Bolu’da, yeşillikler içinde bahçesi, açık havada yemek isteyen misafirler için özel hazırlanmış kamelyaları, modern ve geleneksel mimarinin buluştuğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ferah kapalı mekanı ile Narven bünyesinde hizmetlerine devam eden Pançeta Et Restoranı, "Kendin pişir, kendin ye" konseptini de misafirlerinin tercihine sunmaya başladı.Özel tekniklerle pişirilmiş birbirinden lezzetli et sunumlarının servis edildiği Pançeta Et Restoranı’nda doğal ürünlerle hazırlanmış kahvaltı sunumları, semaverde sunulan çay servisinin yanı sıra Bolu Mutfağının geleneksel lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Narven Termal Kasaba bünyesinde hizmet veren Pançeta Et Restoranı, "Mangalda ustayım" diyenler için "Kendin pişir, kendin ye" konseptini hayata geçirdi.
Bolu’da, yeşillikler içinde bahçesi, açık havada yemek isteyen misafirler için özel hazırlanmış kamelyaları, modern ve geleneksel mimarinin buluştuğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ferah kapalı mekanı ile Narven bünyesinde hizmetlerine devam eden Pançeta Et Restoranı, "Kendin pişir, kendin ye" konseptini de misafirlerinin tercihine sunmaya başladı.
Özel tekniklerle pişirilmiş birbirinden lezzetli et sunumlarının servis edildiği Pançeta Et Restoranı’nda doğal ürünlerle hazırlanmış kahvaltı sunumları, semaverde sunulan çay servisinin yanı sıra Bolu Mutfağının geleneksel lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

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