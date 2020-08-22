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Narven’de terfi töreni gerçekleştirildi

BOLU HABERLERİ  | 22.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Narven Akademi tarafından Narven A.Ş.

Narven Akademi tarafından Narven A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için ‘2020 Yılı 2. Dönem Terfi Töreni’ gerçekleştirildi.
Narven Akademi tarafından Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına uygun şekilde Narven A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için 2020 Yılı 2. Dönem Terfi Töreni gerçekleştirildi. Törene Narven Termal Kasaba’da farklı birimlerde görev yapan çalışanlar, birim ve departman yöneticileriyle birlikte Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız katıldı. Törende bir konuşma yapan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ülke olarak salgın sebebiyle zor bir süreçten geçtiklerini, Narven ailesinin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü zorluğu birlikte hareket ederek güçlü bir şekilde aşacağını, sağlıklı günlerde daha güzel organizasyonlarda bir araya geleceklerini ve hep birlikte yükselmeye ve büyümeye devam edeceğini ifade etti. Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız göstermiş oldukları başarı için ve projeye katmış oldukları değer için terfi alan çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm Narven çalışanlarına teşekkür ederek kendilerini tebrik etti.
Terfi töreni Narven A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı departmanlarda görev yapan ve terfi alan çalışanlara ödüllerinin takdim edilmesi, pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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