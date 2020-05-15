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Nasrettin Hoca’dan özel torunlarına özel ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Malatya’da engelliler Nasrettin Hoca kıyafetiyle, korona virüs önlemleri mesafe kuralları riayet edilip ziyaret gerçekleştirilerek sevindirildi ve hediyeler verildiAltın Kayısı Sanat Derneği görevlileri, Engelliler Haftası nedeniyle, engelli çocukları ziyaret etti.

Malatya’da engelliler Nasrettin Hoca kıyafetiyle, korona virüs önlemleri mesafe kuralları riayet edilip ziyaret gerçekleştirilerek sevindirildi ve hediyeler verildi
Altın Kayısı Sanat Derneği görevlileri, Engelliler Haftası nedeniyle, engelli çocukları ziyaret etti. Nasrettin Hoca kıyafeti ile engelliler ziyaret edilip, engelli çocuklarla sohbet edilerek hediyeler verildi. Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin Uyumaz, etkinlik ile ilgili değerlindemede, "Nasrettin Hoca’yı gören çocukların gözlerindeki mutluluk bizleri sevindirdi. Engelliler Haftası nedeniyle engelli çocuklara, tekerlekli sandalye ve çok sayıda hikaye kitabi ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin mutluluğuyla mutlu olduk. Onların her zaman yanındayız” dedi.

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